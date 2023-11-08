男女之間的審美、想法差異很大，有時甚至會到「引起戰爭」的程度。一名女大生透露，近日跟男友在整型跟化妝上有選擇的差異，她因此向其他男生朋友詢問，結果發現男生大部分都會選整型，讓她忍不住說「還化妝幹嘛？直男審美就是愛整型妹吧」。

一名女大生昨（7）日在「Dcard」表示，近日跟男朋友聊天時，提到某位友人最近使用新彩妝產品後的效果很好，化妝後變得很漂亮，沒想到男友竟秀出明顯整型過的IG正妹，說自然可愛比較好，讓她事後為此詢問其他男生朋友，結果發現男生普遍都會選整型過後的美，還稱這樣很自然，讓她滿臉問號，「我發現直男審美好像都愛整型臉而不自知」。

「這個不是花更多錢嗎？」女大生無奈指出，男生普遍認為化妝後的臉就像是抹了豬油一樣，但她卻認為整型妹臉上色彩可以比較少，其實只是因為弄在臉裡面而已，「每個都同個眼睛、同個鼻子，連高度、角度都這麼像，還不如化妝來的自然有特色。感覺男生就是喜歡瘦臉+大眼睛挺鼻子的女生，但我真的分不出特色在哪」。

此話題引起不少人討論，其他人紛紛說「我喜歡化妝後的，很自然又有精神」、「這都濾鏡吧，每個皮膚磨皮到超假」、「台灣男生大部分比較喜歡裸妝妝容啊，所以你拿歐美妝給他們看當然比較少人選」、「整形就是付出更多的金錢跟痛苦，努力的改變了原本五官的缺陷，不然整形了還跟化妝一樣幹嘛要特地整」、「你男朋友搞不好只是愛正妹而已，跟整形沒關係」。