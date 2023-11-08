時序進入冬天，天氣逐漸轉涼，又進入養生產品旺季，尤其是方便食用的滴雞精，更是搶手。根據統計，滴雞精每年產值已經超過二十億，各家業者為了搶奪大餅，紛紛在製程上精進，希望藉由提高產品價值，獲得消費者青睞。

最近在不少媽媽社團引起關注的氣冷雞滴雞精，就不斷被討論。很多消費者對於什麼是氣冷雞，有高度興趣。事實上，氣冷雞是歐盟規格的生鮮雞隻製程產品，有別於市面一般泡水製程，最大限度地保留了雞肉營養。也因為雞隻是透過懸掛以冷氣降溫，減少了交叉汙染的風險，雖然生產過程費工，但卻更能保障產品安全。

既然產製流程這麼費工，為甚麼還要用氣冷雞熬製滴雞精？洽富表示，民眾喝滴雞精就是希望養生，但市售一般滴雞精因為採用浸水雞隻製作，雞肉可能增加11.7％左右的含水量，容易流失或稀釋了雞肉原有的鮮美營養。

洽富是台灣百年食品大廠福壽的新興事業體，由福壽投入超過十二億，引進歐盟頂規氣冷雞製程。