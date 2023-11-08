國防部軍事情報局近日風紀事件不斷，接連爆出醜聞！日前才爆出蘇姓女上校、蘇姓男中校詐領情報協助獎金1000多萬，涉犯貪污罪被依法起訴，近日又爆出酒駕及鬥毆事件，打人的平安退伍，長官還下封口令。媒體人黃揚明8日在《國民大會》節目強調，軍情局掌管情報，如果輕易被利誘，難道不會變成雙面諜？兵推不會把人力資源這種事納入，通常就只跑量化數據，不會有質化的內容，但國軍素質其實攸關國安。

「軍情局最近出了很多事情，我覺得最離譜的還不是這個！」黃揚明提到，最離譜的其實是捏造對岸的情報線民，詐領情報工作費，居然詐領到上千萬！那就表示我們的情報工作有問題，重點是你這些全部是假情報，假線民、假情報，拿了一堆工作獎金，那我們軍情局在幹嘛？

「所以最可怕的是這種事，因為這些事情攸關國安！」黃揚明強調，像這位毆人的上校，他雖然申請退伍，爽領退休金，但再怎麼樣，他原本可能有機會升將軍也說不一定。爆料的媒體有說，這位打人動手的主嫌，他在部隊裡面作威作福，常常有霸凌的情形，碰到這個事情，才讓他記大過、趕快自己退休。這整件事情，都是凸顯出現在軍情局整個軍紀渙散，包括前個月還有酒駕汰除的事情，都發生在軍情局。

黃揚明表示，理論上軍情局應該是軍方很重要的一個單位，因為負責情報，情報機構裡面這些人的品格操守，都要有非常高的標準。因為如果今天做情報受到利誘，難道不會變成雙面諜？比方兵推，我們會把人力資源這種事納入兵推嗎？通常兵推就跑量化數據，不會有質化的內容。

主持人謝曜州說，素質這麼差，不用打就輸了！