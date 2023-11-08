在野整合瀕臨破局，藍白對總統人選產出方式各持己見，民眾黨總統參選人柯文哲宣稱沒有堅持非要全民調，「只是要一個公開、公平、透明的規則」；但柯文哲已經把立場擺得很明，國民黨想「喬」就不必了，如果沒有其他更好的替代方案就是接受全民調。對此，前立委蔡正元8日就表示，美麗島、ETtoday、國民黨的內參民調，「都沒有採美、日、德式加權，侯友宜都能勝過柯文哲，爲什麼不比民調呢？」引發討論。

蔡正元8日在臉書上表示，「侯友宜應該比民調，美麗島民調顯示，侯友宜在三腳督比民調，大勝柯文哲8%以上；ETtoday 類民調也顯示，侯友宜在三腳督比類民調，大贏柯文哲近10%以上」，蔡正元更指出，「國民黨前發言人凌濤議員說，侯友宜在國民黨的內參民調，也贏過柯文哲，民調狀況既然這麼的好，侯友宜就應該主動找柯文哲比民調，爲什麼不比民調呢？難道侯友宜不相信美麗島電子報？還是不相信ETtoday類民調？或是不相信國民黨的內參民調？上述三種民調或類民調，都沒有採美、日、德式加權，侯友宜都能勝過柯文哲，爲什麼不比民調呢？爲什麼比民調侯友宜會贏，還要揹負不敢比民調的『罪名』呢？」

蔡正元坦言，「朱立倫說採德國式政黨比例，在民調中加上政黨支持度，也是一種全民調，這種說法是錯誤的，政黨支持度的民調，是在調查不分區立委的當選席次，連調查區域立委的當選率都談不上，更與調查總統的當選率無關；換言之，在調查石班魚的產量，跟調查大龍蝦的銷量，都是調查，卻是兩回事，不可混爲一談」。

蔡正元最後也強調，「侯友宜就應該用三腳督比民調，讓柯文哲及他的支持者，心服口服擔任副總統候選人，這不是很好嗎？」