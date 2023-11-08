現場最搶眼的莫過於超過5公尺的巨型「熊大店長旋轉木馬」。（南紡購物中心提供／曹婷婷台南傳真）

南紡購物中心今年特別與LINE Pay深度合作，在A2館1樓南紡廣場打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」。（南紡購物中心提供／曹婷婷台南傳真）

迎接耶誕節到來，台南市從公部門到民間每年都會應景推出吸睛耶誕樹，提供民眾拍照，感受耶誕氣息；南紡購物中心今年與LINE Pay合作，攜手於A2館1樓南紡廣場打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」，8日晚間舉辦聖誕點燈公益活動，董事長侯博明捐贈一輛百萬元交通車給財團法人天主教台南私立德蘭啟智中心，協助偏鄉弱勢得到妥善照顧。

南紡購物中心於A2館1樓南紡廣場今晚舉辦「點亮南紡點亮愛 Shiny star聖誕點燈夜」，市長黃偉哲、經發局長林榮川、南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明等貴賓出席，一同將手中魔法藥水倒入舞台中央的發光樹，在夜空下正式點亮「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」，「熊大店長旋轉木馬」與13公尺高耶誕樹照亮夜空，不少路過民眾搶先與耶誕樹、熊大拍照。

台南紡織股份有限公司總經理王立範表示，南紡購物中心在侯博明董事長帶領下，在即將跨越10年這個里程碑前，購物中心業績將於今年順利突破100億元，會員人數也在今年10月超越40萬人。

侯博明也秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，今晚送出的交通車是侯永都基金會歷年來捐出的第31輛，也是送給德蘭啟智中心的第2輛交通車，他說，希望這輛交通車可以帶給弱勢朋友最大的溫暖與關懷，也希望這股感恩的暖流可以無限延伸到社會上每個角落。

市長黃偉哲表示，今天點燈活動是侯博明董事長帶領的團隊獻給台南市民的禮物，南紡購物中心的活動總是讓台南人留下美好回憶，期待今天的點燈可以點亮大家的希望，也點亮各位進入台南400年的一扇窗，同時也邀請全國遊客到台南享受美食及美景。

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