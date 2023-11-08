許多人和另一半愛愛時，難免擔心自己表現不佳，不過尋求各種方法改善時最好注意安全。一位女子分享，男友是她公司的研發替代役，兩人第一次準備發生關係時，她下體感到劇烈疼痛、奇怪觸感，沒想到開燈後發現，男友先用不織布纏了下體許多圈，再纏上膠帶、戴上保險套，結果她的下體因此撕裂傷感染，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，某天她和男友在家看電影後，情投意合準備關燈發生第一次關係，不料親密接觸時，她的下體瞬間感到劇烈疼痛、奇怪觸感，起初男友還以為她只是緊張，直到原PO急忙開燈才發現，受傷原因竟是男友下體包了一圈圈白白的東西，男友則支支吾吾說，「因為妳說過妳很在意性方面，我怕我滿足不了妳，所以才這樣做，這樣可以變粗也比較久」。

原PO指出，原來男友為了大展雄風，上網買了一大盒不織布，用不織布一層層包住下體後，纏上膠帶再戴上保險套；事後醫師說明，男友的行為害她下體撕裂傷感染，原本原PO覺得痛苦又好笑，不過在她還沒康復時，某天男友竟趁她睡覺偷偷來，期間沒有進行任何安全措施，導致原PO驚嚇、二度撕裂傷，最後住了2天醫院，此時原PO也開始思考該不該分手。

對此，許多網友紛紛回應，「你男友下體的形狀我只有在野柳看過，拜託千萬不要分手，不然放他出來會害到其他人」、「他這個研發能力我給4.5顆星」、「為…什…麼…這樣還可以繼續在一起，第一次包成那樣笑得出來，如果是我只會覺得，這個人是頭腦有問題吧在想什麼…」。

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