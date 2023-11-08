女星關曉彤早在4歲就出道，7歲的時候出演電影《無極》受到大批觀眾關注，有「國民閨女」、「國民初戀」的封號。現在是大陸熱播綜藝《王牌對王牌》班底之一，日前關曉彤生日，節目組特別想出惡作劇驚喜，沒想到卻驚喜變驚嚇，讓關曉彤當場嚇哭，引發不少粉絲心疼留言大罵。

原來，該節目錄製當天，恰巧是關曉彤26歲生日，沈騰在互動過程中，把一塊號稱耗時五年、價值上億的光碟交給關曉彤，過程中故意失手摔落，光碟掉地後直接摔碎成多片，一旁主持人沈濤還火上加油表示「人家是帶著研究成果來的，結果被我們摔壞了」，關曉彤看到地上一片狼藉，一臉驚嚇捂住嘴巴，嚇問「怎麼辦」忍不住驚恐落淚。

隨後，節目現場播放生日剪輯VCR，這時關曉彤才驚覺原來是一場鬧劇，生日蛋糕推出來時，她依舊陷在擔心內疚的情緒裡，語帶哭腔道「嚇死我了，我心態都崩了」。片段在微博上瘋傳，許多網友認為節目組這樣的整蠱太超過，留言砲轟「我真的心疼她流了好多眼淚，代入她的感受以後，那種無助瞬間讓我都麻了一陣」、「挺反感這樣的，瞎整蠱」。