自10月7日哈瑪斯發動襲擊以後，以色列的空襲將巴勒斯坦社區夷為平地，加薩已有數千人被殺，在整個中東，人們對可能爆發更廣泛的地區戰爭的恐懼蔓延。但是，哈瑪斯領導人對這一切並不關心，他們說「這是一項偉大成就的必要代價，必須先打破現狀，才能與以色列的鬥爭中，開啟一個新的局面」。

紐約時報(NY Times)報導，哈瑪斯最高領導機構成員哈利勒•哈亞(Khalil al-Hayya)在杜哈接受《紐約時報》表示，「有必要改變整個局面，而不僅僅是發生零星衝突。我們現在成功地將巴勒斯坦問題重新擺上枱面，現在整個地區沒有人置身事外。」

在他血腥的算術中，這場大屠殺並不是重大誤算的令人遺憾結果。他認為這次行動相當成功，因為它結束了以色列、加薩及其周邊國家之間和平共存的假象。

哈瑪斯宣傳部長塔希爾•努努 (Taher El-Nounou) 告訴《泰晤士報》：「我希望與以色列的戰爭狀態能夠在所有的衝突地區永久化，這樣阿拉伯世界才會與我們站在一起。」

在採訪中，哈瑪斯領導人表示，這次襲擊是由加薩的一小群中級指揮官策劃和執行的，他們沒有向海外政治代表透露過細節，也沒有與真主黨等地區盟友的合作，所以他們看到這次襲擊的範圍和致命性，是不知情的，但是相當讚許達成的效果，已經超出策劃者的預期。

對哈瑪斯來說，這次攻擊源於一種日益強烈的挫敗感，他們感覺巴勒斯坦復國事業正在被擱置，人們已不再關注，所以只有採取激烈行動，才能重振巴勒斯坦事業。

尤其是，當以色列與沙烏地阿拉伯正走向關係正常化時，那種挫敗感比以往任何時候都更強烈。因為長期以來，沙烏地阿拉伯一直是巴勒斯坦復國事業的主要贊助人。

哈亞說，所有人都清楚，一但以色列遭到大程度的恐怖攻擊，他們必然以轟炸加薩、殺害巴勒斯坦平民來回應。「改變現狀需要一場劇烈的行動，毫無疑問，人們知道接下來的反應將會很大，但是我們必須告訴人們，巴勒斯坦事業不會消亡。」

哈亞還說，哈瑪斯並不在乎怎麼治理加薩，他們要的是發動聖戰，即使陷入無休止的衝突也是應該的。他說：「哈瑪斯的目標，並不是管理加薩，並為其這地方供水、供電等小事，這場戰鬥不是因為我們想要燃料，或是工作機。這並不是尋找改善加薩局勢的手段，而是要徹底推翻整個局面。