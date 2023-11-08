味全龍在「台灣大賽」G5靠著先發投手伍鐸7局失1分好投，以4比1擊敗樂天桃猿，將戰局扳成2勝2負，總教練葉君璋賽後大讚伍鐸表現真的非常出色，「就像我之前常說的，有什麼任務交給他就好了，他都能幫忙完成，有他在真的滿棒的。」

為了避免陷入1勝3敗背水一戰劣勢，龍隊此役全力搶勝，靠著才在首戰中繼3局、休息3天的伍鐸熱投102球，最終繳出7局僅被敲4支安打、失1分，投出三振、保送各3次，成功將戰線延長至第6戰。

6局投完伍鐸球數已到94球，教練團詢問他，他也表達想要續投，葉君璋說：「在這麼緊要關頭，我們是真的很需要他繼續投下去，他也幫我們完成任務，多吃下一局。」伍鐸退場後，王躍霖、陳冠偉各投1局、無失分。

伍鐸則表示，時間來到11月，每個人都很疲勞，所以不管能投幾局、幾球，就是勁量幫助球隊贏球、完成教練賦予的任務，在中繼3局後只休息3天又先發登板，他也感謝防護團隊幫忙，讓他只要專注在快速恢復上。

此役伍鐸遇到的最大危機是在2局下，當時首棒打者廖健富安打上壘，林承飛打出三壘滾地球，劉基鴻傳二壘卻發生暴傳，他又保送朱育賢形成無人出局滿壘局面，但他接下來讓成晉、嚴宏鈞敲出右外野飛球出局，最後三振掉陳晨威。

能化解失分危機，伍鐸歸功於捕手蔣少宏，「他在配球、引導上給了很大幫助，當然還有身後隊友也幫忙守下來。」他也提到，面對無人出局滿壘局面絕對是棒球場上最有挑戰的事，在這樣大的場面下腎上腺素會上升，心情也多少受到失誤影響，「但我能做的是讓自己冷靜下來，想辦法把傷害降低。」

化解危機後伍鐸也激動怒吼，「因為這從來都不容易，在這場面下面對這麼強大的打線，能解決都是經驗上的累積，化解危機當然會很高興。」

睽違6年再打「台灣大賽」，伍鐸說：「不管什麼時候總冠軍賽都是很重要的比賽，我學到的是怎麼控制，總想著怎麼勁量幫助球隊贏球、控制好自己的情緒。」他也提到，面對像桃猿如此強悍的打線，自己的投球策略只能隨時做出調整，每一球都可能重新調整計畫。