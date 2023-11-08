大陸歌后那英日前捲入《中國好聲音》黑箱風波，連帶過往爭議又被挖出，她因而取消公開活動，還以健康為由延期演唱會，近日有網友在英國巧遇她，真實狀態遭曝光。

有網友在倫敦巧遇那英，並稱讚她本人素顏狀態非常好，由於與人同行，所以沒好意思上前打招呼，她也曬出照片，結果有網友稱「胖了，也黑了」，讓原PO也哭笑不得回「後面黑頭髮的美女，不是最靠近的黑妹」。

那英在倫敦被捕獲。（圖／取自小紅書）

而也有人發現，那英所在的地區是當地富人聚集區，教育資源豐富，認為她應該是去陪女兒讀書。《中國好聲音》霸凌李玟的錄音檔流出後，節目組就成為眾矢之的，而那英也遭網友砲轟，連帶挖出她過往的黑歷史，為此她緊急取消2場演出和演唱會，還被爆為了避風頭，急於脫手北京要價4.5億人民幣（約19.65億台幣）豪宅，還傳出她被當局調查，但未獲證實。不過近日她參與的綜藝節目《樂隊的夏天》照常播出，也遭外界猜測她應該沒事了。