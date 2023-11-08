紅豆食府千金蔡依珊外型甜美，出身商業世家，從小耳濡目染學商，曾攻讀美國布朗大學生物暨醫學研究所博士，因結婚沒有取得學位，最高學位為生化碩士。她和連戰之子連勝文相遇，兩人公開交往於2006年結婚，婚後育有2子，蔡依珊以優質知性的形象獲得粉絲喜愛，不時更新社群的她今日PO出一張圖片，開頭4個字「參選聲明」讓網友們嚇了一大跳。

蔡依珊今（8）日在社群發布「參選聲明」，內容寫道「在這青黃不接、藍綠尚未合的時刻，我們身處在混沌未知的社會亂象中，充斥著黑心產品、食安風險等問題，讓我們深怕無法給下一代安全的飲食環境。所以我蔡依珊，決定投入這一次2023 雙11購物節，提供給大家更多更好的服務與產品，在你的料理路上有我相伴，做你生活上的靠山，請大家多多支持，一起爭取台灣更美好的未來。」

她幽默公布參選團隊成員，成員全是創辦品牌「炆久之芯」的明星商品，有紅豆水和料理包等等，她的三大競選宣言是「1. 保證安全無虞2. 保證健康有料3. 保證美味好吃」，喊話「台灣需要更在乎人民的生活藝術家，我相信有好吃健康的料理，就一定會有幸福的台灣。」

許多網友紛紛留言：「依珊美女～當選」、「支持您」、「創意十足！very good」、「還以為要參選了咧」、「非常合適」、「嚇我一跳，我還以為妳真的要參選……」、「高票當選！」、「凍蒜凍蒜」。