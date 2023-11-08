韓國男神朴敘俊在漫威超級英雄電影《驚奇隊長2》中飾演「外星嚴王子（Prince Yan）」，先前預告曝光時，就有傳聞他的戲份不到4分鐘；最近有韓國YouTuber看完《驚奇隊長2》之後，親自計算朴敘俊總出場時間，僅有短短2分47秒（誤差5秒），讓網友忍不住驚呼，「比泡一碗泡麵時間還短」。

從朴敘俊加入漫威宇宙消息曝光後，凡有一點新的資訊都會引起韓網熱烈討論，直到近期《驚奇隊長2》正式上映後，有一名韓國YouTuber在網上分享看片後心得，並透露自己親自計算朴敘俊出場時間；沒想到最終朴敘俊在電影中總出場時間，一共是2分47秒，如有誤差則在5秒左右。

該名YouTuber分享的資訊立刻在韓國各大論壇引起討論，許多人不禁認為他只是個微不足道的配角，「為何把朴敘俊放在主海報，出場畫面少得可憐？」、「慘，飛到美國去客串」、「記得預告片就出現幾秒而已」、「我泡一碗泡麵的時間都超過2分47秒」。

其實朴敘俊去（2022）年3月接受訪問時，提到自己要演漫威電影時，他根本不敢相信，對他演員生涯是很大的挑戰。朴敘俊在電影《驚奇隊長2》中被稱擔任要角，演出有著中分長髮的「外星嚴王子」。