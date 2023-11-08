台灣客住韓國旅館遭控亂便溺，業者求償無門。（YTN）

2名台灣旅客上月到韓國旅遊，入住大邱某間旅館鬧出爭議，旅館業者控訴台灣旅客不僅不斷惡意投訴，還在房間四處潑尿，最後在訂房網留下一星負評，業者不堪損失報警，事件曝光後也引起韓國網友譁然，砲轟這2名台灣旅客太過分。

根據《朝鮮日報》報導，2名台灣旅客23日入住大邱某旅館，以不含早餐的優惠價格，分別訂了兩間房間，入住期間業者不斷收到其中一名台灣旅客「A先生」的投訴，抱怨不能免費提早入住、隔天不提供早餐、沒有24小時服務台、冷氣無法運作等狀況。

直到26日，業者依舊收到A先生投訴，走到房間門口時先聞到一股尿騷味，敲門也無人回應，業者打開門後，發現台灣旅客早已離去，但房間到處都有被尿液潑灑痕跡，馬桶還被濕紙巾整個堵住，業者花了幾天時間清潔、更換房間壁紙，估計損失30萬韓元（約新台幣7130元），因此報警盼向台灣旅客索賠。

台灣A先生事後則在訂房網留下一星負評，「老闆娘因為我跟她說沒冷氣，後來發現是延長線插座插頭沒插上去，接著開始找我麻煩，還要趕我走，我跟她要求違約金，她才不敢造次。後來又開始栽贓我在房間尿尿，馬桶沒沖，以及在隔一天再栽贓我馬桶亂丟棉塊阻塞、棉被有血，讓人無言。」

報導曝光後，引起韓國網友熱議，紛紛痛批2名台灣旅客撒尿行為太過分，也有人認為目前要對台灣旅客進行懲罰或求償都很困難，只能發聲撻伐惡行。