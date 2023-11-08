「台灣大賽」G4味全龍在先發投手伍鐸7局失1分好投帶領，以4比1擊敗樂天桃猿，將戰線扳成2平，確定將戰線延長到第6戰，總教練葉君璋認為贏下此役至關重要，讓球員避免陷入背水一戰的壓力。

龍隊首戰靠著劉基鴻延長賽14局敲出再見全壘打贏球，但接下來連吞2場敗仗，在7戰4勝制的總冠軍賽中陷入落後，若是今天再輸，回到主場已是退無可退。

葉總認為，扳成平手跟變成1勝3敗、落後2場的情況，選手壓力落差一定會很大，「這場贏下來，打擊、得點圈也慢慢有起色，尤其（陳）冠偉控制得不錯，會讓整個球隊、氣氛更有自信，也比較不會那麼緊張。」

被問到是否拉長戰線對龍隊比較有利？葉君璋表示，確實有想過客場2場贏1場，對年輕球員居多的龍隊而言確實是比較有利，「因為年輕球員一開始會比較生疏，如果戰線拉長，對球員適應是好事。」

接下來比賽都將在天母主場進行，葉總也對子弟兵信心喊話：「樂天不是省油的燈，去年也打過總冠軍賽，打擊都很好，今年季後賽投手方面表現出色，我們會把握住機會，盡可能讓球員保持信心贏每一場比賽。」