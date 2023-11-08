民主黨籍肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）7日在這個傳統紅州的選舉，擊敗川普力挺的共和黨對手卡麥隆（Daniel Cameron）成功連任。此外支持墮胎權的民主黨，在俄亥俄、維吉尼亞等保守州的相關議題投票取得勝利，民主黨在多個戰場告捷，被視為2024大選風向球。