受惠於利率上升和貸放業務強勁，荷蘭銀行（ABN AMRO）8日出爐的第三季淨利年增2％，達7.59億歐元（約8.12億美元），大幅優於市場預期的5.83億歐元。荷蘭銀行同時將全年成本預測下修至51億至52億歐元，相較於先前預估的52億至53億歐元。