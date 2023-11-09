美國加緊封鎖晶片銷往中國大陸，百度轉向華為訂購AI晶片。媒體人謝寒冰表示，如果說中國大陸能夠從頭把光刻機這一些相關技術，一個個都發展出來，甚至能非常成熟地應用，未來中國大陸就是潛龍升天、飛龍在天了，美國就完全制裁不了它。

謝寒冰8日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，百度為何向華為買晶片， 是因為美國要進一步封鎖，包括一些成熟製程、ASML一些相關的機器，不讓它出貨到中國大陸去，也就是要加緊一步來封鎖。他們業界早知道美國會這樣做，所以他們早就自己生產以及向自己的國產廠商採購，因為未來很多都會全部被封鎖住。

謝寒冰接著指出，華為本來快要追上蘋果了，結果被美國的制裁，硬生生倒下來，花了好幾年才又重新回來。現在前5名有3個是中國大陸品牌，如果華為沒有被制裁，現在應該有4個是中國大陸品牌，所以美國一定會加緊整個制裁過程。

謝寒冰點出，制裁行為對輝達等美國廠商，都會有損傷。過去為什麼沒這樣做？那是因為他們認為，中國大陸的技術沒有趕得這麼快，不需要用「七傷拳」，弄得你受傷我也受傷。但他們現在發現中國大陸趕上速度太快，追趕腳步太迅速，不得不祭出這樣的東西，看看是否能把中國大陸追上的時間拉長，這就是一個賽跑。

謝寒冰認為，未來10年對中國大陸來講，非常關鍵，如果中國大陸能夠從頭把光刻機這一些相關技術，一個個都發展出來，而且能夠進展到能非常成熟地應用，未來中國大陸就是潛龍升天、飛龍在天了，美國就完全制裁不了它。