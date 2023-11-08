味全龍在「台灣大賽」G4以4比1擊敗樂天桃猿，除了先發投手伍鐸7局好投外，捕手蔣少宏攻守俱佳，在6局敲安成為勝利打點，但他坦言，那球原以為會開轟，可以拿到零用錢，但結果卻是差一點點。

蔣少宏在G3在7局滿壘時敲出雙殺打，沒能幫助球隊打回超前分，他坦言心情多少受到影響，但還是努力正向面對，「就像總教練（葉君璋）說的，棒球最困難的是不能重來，想辦法把握當下，昨天也是盡力，打到甜蜜點，但運氣比較不好。」

今天賽前，蔣少宏在打擊上稍微做出調整，此役也收到好的效果，繳出單場3安「猛打賞」的表現，尤其在6局上敲出左外野深遠安打打回超前分，但他坦言，原本當時自己在無人出局、一三壘有人時想擺短棒，但因為球數領先，也掌握到速球，達成形成外野飛球的目標。

這球打出去有打到左外野全壘打牆，但最後並未飛出去，形成深遠的「一壘安打」，蔣少宏坦言，原本以為是會過，打出去是滿平的，他透露，因為跟家人有約定，只要全壘打就會有零用錢。