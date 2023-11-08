本周美股力圖延續上周的漲勢。在大型成長股帶動下，周三（8日）美股小幅開高。美國聯準會（Fed）主席鮑爾在內等多位官員都在周三發表演說，投資人希望能從中獲得Fed未來動向指引，3大指數早盤持續在平盤附近震盪。

截至台北時間8日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲11.23點（或0.03%），暫報34163.83點；那斯達克指數下跌28.50點（或0.21%），暫報13611.36點；標普500指數下跌0.50點（或0.01%），暫報4377.88點；費城半導體指數下跌7.99點（或0.23%），暫報3463.48點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果漲0.61%，谷歌母公司Alphabet小漲0.22%，微軟漲0.30%、亞馬遜與臉書母公司Meta皆跌近1%。半導體類股方面，輝達漲0.70%，超微小跌0.08%，台積電ADR小漲0.10%，聯電ADR跌近2%。

Hargreaves Lansdown股票研究主管Derren Nathan表示，上周Fed按兵不動，推動了這一輪美股漲勢，疲軟的就業數據也強化了市場對於降息可能很快到來的樂觀預期。Fundstrat研究主管Tom Lee表示，鑒於近期的較大漲幅，加上本周缺乏重要的宏觀經濟新聞，可以預期股市進入盤整。