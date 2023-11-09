松岡昌宏（右）找來同門師弟伊野尾慧演出第6季。（friDay影音提供）

日本男星松岡昌宏的代表作《男扮女裝家政婦》，以社會現象、家庭問題為題材，透過家政婦介紹所的介紹，前往各個不同家庭擔任家政婦，並用非常手段解決僱主家庭問題的故事，松岡昌宏扮演的家政夫「三田園」深得觀眾緣，連他自己都沒想到可以演到第6季，本季甚至還調整到黃金時段播出，甚至去年冬天還推出舞台劇。

松岡昌宏同門師弟「Hey! Say! JUMP」成員伊野尾慧透露：「當初不知道到底有沒有接到這季的工作，直到攝影機在拍的時候才真的有『我這次真的有演出啊！』的感覺」，松岡昌宏還開玩笑吐槽：「本來這季想找『Snow Man』的成員來演，誰知道他們沒一個有空」，甚至爆料伊野尾慧的經紀人在開拍3個月前，跑來跟他推銷「伊野尾有空喔、伊野尾有空喔」，讓伊野尾聽了笑回：「真的感恩耶！」

從去年第5季、舞台劇再到第6季，15個月內有8個月都在扮演「三田園」的松岡昌宏坦承，「因為會一直處於三田園狀態，所以就有一種『什麼時候才是原本的松岡？』這樣的感覺」，而首度參與演出的新生代女星櫻田日和，則驚訝松岡昌宏竟然自己處理化妝，且只要10分鐘就搞定，松岡昌宏則解釋現在的妝已比之前簡單許多，所以甚至可以邊講話邊塗口紅，全部10分鐘就能完妝。

《男扮女裝家政婦》每週三於friDay影音同步跟播。