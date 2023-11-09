崴正營造與全聯實業今（8）日在台中市東區舉辦盛大的「全聯台中練武段店鋪新建工程」開工動土典禮。該新建工程預計興建地上四層複合式商場，占地面積約4,245坪，結構系統採鋼骨結構，預定2024年底完工，將是全聯在全台首次打造的大型複合式賣場！

崴正營造創辦人張正岳在開工動土典禮中表示，這是全聯在全台首次打造的大型複合式賣場，為總人口數居全台第二大的台中市民提供更好的購物場所，崴正營造很榮幸承攬這一重要的新建工程，相信在三方（全聯、建築師事務所、崴正營造）合作下，這個賣場將成為台中市的新地標。

全聯台中練武段店鋪新建工程開工動土典禮，8日由全聯實業副總經理林子文主持，崴正營造創辦人張正岳、全聯實業多位高階主管、建築師黃斯瀚等人到場見證這重要的時刻，共同祈求工程順利進行並如期完工。

崴正營造團隊將3I（BIM、AI、IT）技術導入工程興建過程中。在設計階段，團隊採用BIM 技術導入，以減少施作過程的失誤，從而降低建材廢棄物的浪費，並實現永續環保和減碳的目標；更應用智慧工地創新作法，利用AI技術簡化施工過程，應用資訊技術提升工地安全監測，以提供現場工作人員健康的工作環境；在工程安全方面，採全自動監測系統，維護各案人員及環境安全。

崴正營造以三個零為挑戰目標：「零職災、零逾期、零罰緩」，同時致力於實現環境永續發展，完成業主交付的每個建案。張正岳表示，全聯是國內知名企業、更是零售業的領導者，崴正營造與全聯實業在企業文化、經營理念，以及對ESG（環境、社會、公司治理）永續環保理念相同，為地球盡一份力的心意一致，期望未來有更多的合作機會，共同為台灣的永續發展做出貢獻 ！