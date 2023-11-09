台灣人瘋買ETF，目前台股已經有237檔掛牌交易，規模超過3.2兆，光是今年就已經增加8600億。投資ETF似乎已經成為全民運動，就有網友認為，如果買不起房，可以先買ETF創造被動收入，也等於「收房租」的概念，話題引起熱烈討論。

ETF投資規模膨脹速度之快，讓金管會跳出來關切，7日提出5大示警，包括不需要固定現金流量者，未必要買高股息ETF；高配息頻率ETF代表交易及配息成本也高；訴求ESG或成長潛力的ETF不太適合短期、單筆投資；期貨、槓桿或反向型ETF是策略性投資，盈虧風險極大及ETF有市價與淨值兩價格，要小心折價風險。

日前也有網友討論，如果買不起房的人，可以先買ETF，可以每個月「收租」也不用煩惱房子租不出去或管理上的問題，話題獲得回響，許多人認同此看法，「一直都是這樣，房子出租毛一堆」、「早就這樣操作，現在傻了才投房」、「我兩個都有，這年頭確實收租難賺」、「現在主打月月配，不就是吸引大家這樣做嗎？」

有老手則提醒，關鍵在於是否能持之以恆，長期投資才能看到顯著效果，且投資ETF也要留意股價波動，「不要賺個半年一年就覺得自已股神跑去買個股做短線」、「有做都好，不要變成思想巨人就行」、「不管是哪個，不要定存就好。」

此外，有人提到，如果是為了收租去買房就比單純買ETF複雜，畢竟租房就會有管理修繕的問題，但很多人是為了財產分配或留給下一代，收租只是附加的的好處，每個選擇都各自的優點與缺點。