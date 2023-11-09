現年46歲的美國富豪布萊恩．強森（Bryan Johnson），以追求肉體不老聞名，年花200萬美元（約新台幣6156萬）請來一組30名醫師與科學家的健康團隊協助抗老，還曾透過匿名者和17歲的兒子提供血漿「回春」。不過最近卻傳出美國一名中年婦女，每個月只花108元（相當於台幣一年4萬元），就成功延緩老化速度，效果甚至比強森還要好，引發熱烈關注。
據「商業內幕」網站報導，這名女性是住在亞利桑那州鳳凰城、現年55歲的克拉克（Julie Gibson Clark），她參加強森發起的「回春奧運」（Rejuvenation Olympics）比賽，從1750位有志「抗老」的民眾中，選出效果最顯著的20名。
比賽一開始，主辦方先測量每位選手的DNA，記錄下他們的身體年齡值，經過半年後再測一次。結果顯示，克拉克靠著運動與調節飲食習慣，平均一年只老化0.665歲，在所有參賽者中名列第2。富豪強森則是平均一年衰老0.72歲，位居排行榜第6。
克拉克透露自己的健康習慣，除了平常上健身房，每天補充保健食品之外，其他時候就和強森一樣，透過間歇性斷食來維持身體機能。整體花費計算下來，平均一個月花108美金（約新台幣3500元）抗老。
根據克拉克的時間表，她每天固定凌晨5點左右起床，接著做有氧運動和肌力訓練、工作，到早上10點或11點才吃第一餐，晚上6、7點吃過晚餐後就不再進食。此外，她還會每天花時間冥想，並攝取足夠的蔬菜，證明了抗老不需要額外花大錢，光靠良好的生活習慣就有可能常保青春。
文章來源：A woman spending around $108 a month on health expenses is beating out a millionaire who spends $2 million per year in anti-aging 'Rejuvenation Olympics'
文章來源：Top 20 largest age reversals out of 1750 people validated by phenotypically trained epigenetic methylation algorithms
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