藍白合尚未出現共識，引發外界議論，前立委郭正亮透露，民眾黨總統參選人柯文哲喊話比民調時碰到鐵板，就是「國民黨不可能當副的，一定要當正的」，國民黨也沒有人敢公開講侯能當副的。郭也說，理性分析，柯當副手的勝選機率更高，還能分到內閣，但柯是當事人，還是有個人情緒，這也是很多希望柯當副手的深藍族群，現在寧願輸都不想合的原因。

對於柯文哲提出全民調，郭正亮8日在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》指出，柯文哲後來有發現一塊鐵板，「國民黨不可能當副的，一定要當正的」，所以有機會讓柯勝出的方案都被剔除，連柯讓3%都不接受，因為還是有可能輸。

郭正亮直言，國民黨沒有人敢公開講，侯友宜可以當副的，包括侯友宜先前自己說願意當副手，也是假的。國民黨就是一直要把政黨算一個加權分數進來，「國民黨的政黨支持度超過侯友宜」。

郭正亮表示，他有在民眾黨的節目討論過德國式方案，全民調50%、政黨支持度50%，甚至到7比3，民眾黨還是不贊成，因為調查不到中間選民，但中間選民才是總統大大選的關鍵，民眾黨也很難說服支持者，政黨支持度有正當性。

對於藍白合破局的後果，郭正亮認為，國民黨受傷比較重，民眾黨只是差在小贏或大贏，柯文哲單獨參選不分區席次可能衝到10席，國會三黨不過半；至於柯若當副手，贏的機率大增、也能分到部會首長，政治理性思考是這樣，但因為柯文哲是當事人，還是有個人感受。

郭正亮也透露，國民黨群眾有很多奇奇怪怪的聲音，「國民黨那麼大，柯把國民黨當甚麼」、「若讓柯文哲當正的，國民黨會被柯收走」。郭也說，在深藍教授群組有人在喊「(2028)期待盧秀燕」，因為裡面很多人不喜歡柯文哲，明知道單獨選不會贏，但都不想藍白合，這些深藍教授也都希望柯來當副手，認為國民黨讓柯當副手就不錯了，還能分到部長，結果柯還反對。