前空軍二級上將國防部長、現任退輔會主委馮世寬8日被媒體詢問，怎麼看陸配徐春鶯被退將質疑「心會在台灣嗎？」得知退將是于北辰後，馮世寬笑稱「這種人物還要我來批評嗎？」對此，前海軍艦長呂禮詩8日就表示，「馮世寬這次講這個話，傷害不大，侮辱性極強啊」，引發討論。

退輔會主委馮世寬8日到立法院外交及國防委員會報告並備詢，在場外時媒體詢問，怎麼看陸配徐春鶯要一度被列入不分區立委名單，卻被退將質疑「長在大陸、教育在大陸、嫁來台灣、心會在台灣嗎？」馮世寬反問「是哪個退將講的？」，得知是于北辰後，馮世寬立刻大笑三聲，「哈哈哈，不要問他好嗎？這種人物還要我來批評嗎？全民都會批評他。」

而呂禮詩8日在政論節目《新聞大白話》中表示，「必須這樣講，雖然我以前對於馮世寬部長的很多政策，有很多意見，但是他這次講這個話，『哈哈哈哈不要問他好嗎？』傷害不大，侮辱性極強啊，是不是，我們基本上不用談于北辰這個人」，而于北辰晚間也在臉書回應「覺得火大」，要求馮世寬給一個說明！

于北辰指出，民眾黨提出不分區名單列徐春鶯，他強烈質疑對於國家安全有影響，退輔會主委馮世寬是誤會他的意思嗎？而對於馮世寬指「這種人」，于北辰也問，「這種人」是指「徐春鶯」還是他？馮世寬主委該給他這個「榮民」一個說明！