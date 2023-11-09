新北市立委參選人、國民黨市議員廖先翔近日被綠營指控有違建爭議，原本相對現任立委賴品妤有一定領先優勢，但近期似又呈現膠著狀態。前立委郭正亮8日在《綠也掀桌》節目強調，廖家在汐止非常強，但其他鄉鎮未必勝，綠營的文宣戰早就短兵相接，議題那麼大怎麼可能不派報？

主持人李珮瑄提到：「我昨天去之前，我覺得結果有比我想像更膠著一點！（郭：你說哪一區？）汐止！」郭正亮表示，賴品妤畢竟是現任，這一區非常特殊，汐止人口只有20萬，其他10萬散在各個鄉鎮（李：第12選區還包含金山、萬里），非常大！

郭正亮指出，那些散在外面的鄉鎮就不一定勝，因為廖家是在汐止，他汐止真的非常強！但賴品妤畢竟是現任，各縣市議員跟她是完全結合的狀態。

李珮瑄指出，昨天在去街訪的時候，就遇到一些猶疑的人，他們說我本來不猶疑的，但我猶疑的是一邊是雲豹小公主，一邊是豪宅王，或是說人家家裡老家有違建，所以他們對於資訊的接收是非常快，他們已經知道廖先翔最近老家違建的爭議。

郭正亮強調，「可能會做文宣，文宣灑啦！」李珮瑄說，「所以這一區比我想像的更膠著！」郭正亮直言，只要激烈選區，雙方都有一定的資源，「那派報早就是派了！這種那麼大的議題，怎麼可能不派報？所以早就短兵相接了啦！」