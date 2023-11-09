在野整合瀕臨破局，藍白對總統人選產出方式各持己見，民眾黨總統參選人柯文哲宣稱沒有堅持非要全民調，但國民黨想「喬」就不必了。媒體人董智森8日在《頭條開講》節目強調，新竹市長高虹安去年民調本來第三，但後來變成第一選贏了，這給柯文哲非常大的啟示。就是如果最後迫不得已藍白沒合，自己下去選的話，要棄保國民黨，他現在在玩的就是這一招。因為柯、郭都認為，高虹安是自己的愛徒，她會的我都會！

「其實有一個很重要的原因，就是去年的九合一選舉！」董智森提到，因為高虹安本來民調第三，結果選贏了，這給柯文哲非常大的啟示。就是說：如果最後迫不得已，我下去選的話，我要棄保國民黨！他現在在玩的就是這一招，國民黨應該不會退，但是我把他棄保！

董智森指出，林耕仁本來民調第一，棄保到最後勝一點點，實際上變成第三。因為我要讓大家覺得說，只有我可以打敗民進黨、可以打敗沈慧虹，所以國民黨的票就移過來。這給柯文哲很大的啟發，也給郭很大啟發，因為他們都認為，高虹安都是我的愛徒，她會的我都會！

董智森直言，「我也可以如法泡製！這個就是我們現在藍白合不成，這些人的心裡，都還在想著高虹安！」