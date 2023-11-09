2024總統大選，藍白是否能整合備受關注，民眾黨8日公布3份民調，都顯示民眾黨參選人柯文哲領先民進黨參選人賴清德、媒體人吳子嘉認為，柯文哲丟3個民調出來，還是希望用他的造勢活動、用他的新聞，去尋求跟國民黨合作。

吳子嘉8日在《關鍵時刻》節目中表示，柯文哲8日丟3個民調出來，就是搶頭條、天天搶新聞，然後乾脆就變成自己來，把民調當文宣，徹底使用。那3家民調公司，沒有任何人報導過。一個人硬做有什麼用，所以這就是完全屬於自嗨的一個行為。

吳子嘉接著指出，柯文哲到底11月20日是要登記獨立參選，還是不要獨立參選？他認為，柯文哲現在還沒有拿定主意，因為柯文哲丟這3個民調，其中講了一句話「誰贏誰都看得出來」，表示他會贏。他會贏的目的，還是希望用這3個民調，用他的造勢活動、用他的新聞，去尋求跟國民黨合作，否則沒有意義。

吳子嘉強調，嫌貨的人才是買貨人，你不去嫌國民黨，就不會嫌東嫌西，嫌了半天，是因為想買。因此他認為，柯文哲今天的動作，還是想要爭取跟國民黨合作。