2024總統大選，即將進入藍白合最後階段，藍白合是否會成功備受關注。媒體人黃揚明強調，民進黨很多事情願意煞車，其實是因為去年的民意展現，有很多民進黨本來要輾壓的東西，先停下來了。比如說數位中介法，還有今年有很多媒體要換照的，本來都要剉咧等，通通都煞車。可是明年如果賴清德當選，國會又是民進黨過半的時候，那就是災難了。那些今年倖存逃過一劫的，明年將成為首波受難者，絕對是有感疼痛。

黃揚明8日在《大新聞大爆卦》節目指出，民進黨很多事情願意煞車，其實是因為去年的民意展現，有很多民進黨本來要輾壓的東西，先停下來了。比如說數位中介法，比如說，其實今年本來有很多媒體要換照的，本來今年很多媒體都要剉咧等，通通都煞車。

「可是明年如果賴清德當選，國會又是民進黨過半的時候，那就是災難了！」黃揚明強調，那些今年倖存，因為去年的民意展現，讓大家逃過一劫的，很抱歉，明年是首波受難者！「絕對讓你們是有感的疼痛！絕對有感！」

黃揚明提到，有很多人已經預見到了這樣的情境，希望在野，既然所謂的主流民意，賴清德最近非常過分，他講主流民意不是藍或白，因為主流民意是藍白要推翻綠，可是他故意說，藍也不是，白也不是，故意把你們分化。他們的勝利方程式，就是綠要對戰一個藍、以及白。

「三腳督，就是他們的基本款，這是他們的勝利方程式！」黃揚明直言，而現在的在野黨們，卻又朝著這個方向前進，「所以現在期待藍白合的朋友，看起來，機會真的很渺茫了！」除非突然兩個人如有神會、醍醐灌頂，想通了，各退一步，否則目前看起來機會極低。