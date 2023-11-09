美國「時人雜誌」評選的2023年全球最性感男人（Sexiest Man Alive）已揭曉，由美劇「實習醫生」男星派屈克丹普西（Patrick Dempsey）雀屏中選。

派屈克丹普西現年57歲，曾在長壽美劇「實習醫生」（Grey's Anatomy）擔綱男主角，並曾演出「曼哈頓奇緣」（Enchanted）、「BJ有喜」（Bridget Jones's Baby）及「新郎不是我」（Made of Honour）等愛情電影。

他告訴「時人雜誌」（People Magazine），當他知道自己獲選為2023年全球最性感男人時，他感到十分震驚，以為這是笑話。他戲稱：「我總是在當伴娘。」

除此之外，派屈克丹普西還指出：「我完全忘記有這件事，而且從未想會獲得這種地位。因此我現在自我感覺良好。」

最近幾屆全球最性感男人分別是「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）、非裔男性麥可B喬丹（Michael B. Jordan）及藍調歌手約翰傳奇（John Legend）等人。

派屈克丹普西上脫口秀節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）時，主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）問他說，克里斯伊凡有沒有打電話給他宣告「讓位」。

對此，派屈克丹普西表示，他和克里斯伊凡還沒談過此事。他戲稱：「我希望今晚下舞台後，我將會接到電話。」（譯者：陳正健）1121109