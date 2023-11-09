烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天接受路透社訪問時，談及解決地緣政治問題之道，戲稱最好的方法是讓這世界成為「狗的星球」。

路透社報導，澤倫斯基除了提出詳細和平計劃，以解決俄羅斯對烏克蘭的入侵，而且還提了一個非傳統作法，以終止這類地緣政治危機，也就是讓狗狗來統治這個世界。

澤倫斯基身為戰時領袖，今天在難得休息時間以視訊連線接受路透社訪問。他指出，論及在全球舞台上相處，人類的最好朋友狗狗可能會表現得更好。

他提及：「有時候，我…關注所有這些戰爭或所有危機，（像是）中東危機。不僅關於烏克蘭，還有非洲和中東各地。」

澤倫斯基受訪時被問及，什麼事情仍能使他發笑。他表示：「有時候，我會思索這個，並認為最好辦法是讓這個星球成為狗的星球。」

他提及，當他與妻子與小孩共度時光時，他的狗提供了急需的安慰，而且「總是很有趣」。他還笑稱：「有時候，我真得無法理解人們。」（譯者：陳正健）1121109