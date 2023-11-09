前立委姚立明曾在2014年曾幫競選台北市長的柯文哲操盤，如今將接掌民進黨總統參選人賴清德競總主委；賴清德表示，姚立明能幫他打敗柯文哲。媒體人吳子嘉認為，民進黨要確保三腳督的情況，就是要塑造綠白對決，一直修理柯文哲，讓他民調上升，但是民進黨錯估了自己對新聞主導的能量。

吳子嘉8日在《關鍵時刻》節目中表示，民進黨的策略，就是要在20日登記參選之前，要做成綠白對決的概念，如果綠白對決，一直修理柯文哲，柯文哲的民調會因而上升。然後就能鼓勵或是確保柯文哲20日會參選，民進黨就是要確保這個三腳督的情況，會繼續發展到最後一天。

吳子嘉接著指出，但是結果剛好相反，因為民進黨錯估自己對新聞主導的能量，因為柯文哲個人的破壞力，遠超過民進黨的新聞主導性。比如柯文哲每天罵人，他講出一句話就會變成頭條，這兩天就是如此，他講的話都上頭條。