逛了旅展入手好康行程，就等開心出遊。不過，今年夏天法國、英國、美國接連傳出床蝨問題，入秋之後南韓也中招，加上季節轉換容易引發過敏，旅宿衛生問題成了旅人心頭隱憂。英國媒體彙整旅館房間8處細菌窩與7個避險招數，提醒大眾多加留意自保，以免敗興而歸。

英國《太陽報》8日彙整英國睡眠專家兼寢具公司MattressNextDay執行長席雷（Martin Seeley）、美國明尼蘇達大學公衛學院傳染病專家吉達雅爾（Nidhi Ghildayal）、飯店專家湯姆斯基（Jacob Tomsky）、美國紐約大學醫學院微生物學與病理學臨床教授蒂爾諾（Philip Tierno）、開設TikTok頻道的飯店工作人員伊凡婕琳（Evangeline，@queenevangeline25）等專業人士意見，提出飯店房內最易發生皮膚感染或遇床蝨侵害的8大「細菌高速公路」，投宿時宜採取預防措施，以保住宿品質：

一、沙發：玩累了回房間只想歇腿，直接往沙發一坐，身上細菌就這麼沾上扶手或椅墊。沙發、椅子多半不是深度清潔重點，沙發布污漬往往僅以擦拭處理而非徹底清除。

二、毯子：人睡覺時也會流汗，死皮細胞會脫落，甭提還有唾液或其他體液也可能沾染在被褥、毛毯、薄毯上。為了減輕過敏反應，毯子務必輕拿輕放。容易過敏的人應備妥抗過敏藥物。

地毯、沙發、毛毯、抱枕、床頭板織物表面，都是床蝨可能藏身之處。專家警告，無論地毯看起來多麼乾淨，在房內最好穿著拖鞋行走，不要打光腳。（示意圖／Shutterstock）

三、織布床頭板：這是俗稱臭蟲的床蝨熱點之一。有織布表面的床頭板很難清理，蒸氣方可徹底清潔，但住房旺季不太可能有此餘裕。再者，灰塵容易聚積於此，容易過敏者可能會睡不好。

四、窗簾：長度靠近地面的織布窗簾很少深度清潔，成了細菌塵蟎藏身之處。家用窗簾應每6個月清潔一次，飯店房間人員進出頻繁，應更勤加清潔。

五、地毯：外出鞋踩進踩出，大量病菌隨之布滿房內。上一組客人退房到下一組客人入住之間的整備時段，頂多以吸塵器清理，很少用洗滌劑徹底清潔。無論飯店地毯看起來多乾淨都不該打光腳，穿著拖鞋為上。

六、電視遙控器：每個按鈕與縫隙可能都藏有病菌。上一個住客用遙控器前可能不經意或刻意觸摸過毛髮、汗水、排泄物、灰塵、化妝品、食物，灰塵之中很可能有昆蟲殘骸，汗水有助微生物滋長。遙控器最好裝進夾鏈袋封妥再使用。

蓮蓬頭若未按時更換，可能藏有病菌，增加體弱者或老人家生病風險。（示意圖／Shutterstock）

七、淋浴蓮蓬頭：應該年年更換，但飯店往往延長使用年限。洗澡水可能有退伍軍人桿菌，會讓免疫力較弱的老人面臨感染風險。洗澡前放流熱水1到2分鐘，以高溫水流沖走病菌。

八、玻璃杯：房內玻璃杯不見得定期消毒，使用前務必先行徹底清潔。

《太陽報》整理住房自保7招因應之道：毯子摺好放在房內不使用的角落；選擇入住用白色床單的飯店，髒污明顯易辨；行李箱遠離床鋪以免箱輪傳播細菌；濕毛巾別放床上以免助長細菌繁殖；沙發椅子鋪上乾淨毛巾再坐；衣物遠離表面柔軟的家具；換穿乾淨襪子再上床睡覺以免細菌散布。