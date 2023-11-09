人氣甜點店「品好乳酪」在北中南共有8間門市，不過近日卻無預警停業，甚至有員工親友出面爆料，欠薪2個月。對此，品好乳酪康姓老闆回應，已請律師協助處理墊償，並且積極找尋解決方案。

網友在Dcard表示，前幾天收到朋友送的品好乳酪小山園抹茶生巧，覺得很好吃想再去買，結果查了一下發現居然顯示暫停營業，「問了朋友才知道，那天朋友去購買時，店員有偷偷說營業到當天，但沒說明原因。」

員工親友爆料，店家欠薪。

另外一名網友則透露，問了在那邊上班的姐姐，以及看了板上的文章才發現是老闆資金周轉的問題，聽說高雄總店上個月才花80萬拍抖音打廣告。消息曝光後引發討論，不少人留言「有驚訝到」、「這家好吃欸」、「員工親友路過，欠兩個月薪水」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，品好乳酪康姓老闆表示，已請律師協助處理墊償，並且積極找尋解決方案。至於後續規劃，康姓老闆直言，本店不太可能繼續營運了，正在走相關程序。

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