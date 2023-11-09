美國華府史密森尼國家動物園今天開始將園內所有3隻大貓熊，以單程票送回中國。在美中外交關係緊張之際，美國境內目前只剩幾隻這種可愛動物。

法新社報導，史密森尼國家動物園（Smithsonian National Zoo）在2000年迎來現齡20幾歲的大貓熊「美香」（Mei Xiang）及「添添」（Tian Tian），牠們之後迅速成為深受歡迎的動物明星，後來生了一隻名為「小奇蹟」（Xiao Qi Ji）的寶寶，現年3歲。

但園方今天小心翼翼將牠們送上一架特殊貨機，展開前往中國成都的19小時旅程。這架飛機有著貓熊吃竹筍的巨大圖像，於中午後不久起飛。

法新社指出，由於長期合約到期，這些大貓熊的離開是預料中事，但牠們的回歸被視為美中關係惡化象徵。

在美國前總統尼克森（Richard Nixon）1972年對中共統治的中國進行歷史性訪問後，美國收到首對貓熊作為禮物。

中國知道貓熊具有吸引粉絲的神奇能力，而且是保育計畫的收入來源，於是持續出借貓熊給華府及全球各地動物園，這項計畫被稱為「貓熊外交」。

戰略顧問公司「亞洲集團」（The Asia Group）合夥人、前美國外交官唐偉康（Kurt Tong）告訴法新社，中國政府傾向將大貓熊「贈送」給「與中國關係正在升溫的國家，作為投射軟實力的一種形式」。

不過，華府與北京當局近幾年因為貿易、人權、出口管控及台灣地位等議題關係急劇惡化，而台灣獲得美國支持。

唐偉康指出，由於華府及北京當局關係緊張，尤其是因為台灣，中國當局讓與美國動物園的貓熊合約到期，不令人感到意外。（譯者：陳正健）1121109