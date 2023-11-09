最高行政法院院長吳東都今年10月25日從前任院長「第一表姊夫」吳明鴻手上接下院長印信，象徵一個新的時代開始。61歲的吳東都是目前最年輕的終審法院院長，他還是行政法院從一級一審改制後，第一批轉任的行政法官，不過近來法學界流傳一份司法院發行的《司法周刊》，第一版右上方的「本期摘要」竟誤寫成最高行政法院院長由「侯東昇接任」，嚇壞不少法界人士。

司法院發行的《司法周刊》提要中竟誤植最高行政法院新任院長為侯東昇，引起法界議論。（圖／讀者提供）

據司法院官網記載，司法周刊設於司法院內，1981年3月29日由時任司法院長黃少谷發行創刊號，係以弘揚法治精神、改進司法業務、交換法律意見、普及法律常識為宗旨。司法周刊於每周5出刊，全年51期，每期出刊1張4版，第1版為重要司法新聞，不料10月20日出刊第1版的「本期摘要」，竟誤植最高行政法院院長由台北高等行政法院院長侯東昇接任，法界人士議論紛紛。

台北高等行法院院長侯東昇，原是最高行政法院院長的熱門人選。（圖／翻攝網路、本刊合成）

有法官指出，《司法周刊》已創立43年，等於是司法院的「機關報」，竟發生誤植新任院長姓名一事，對象還是終審法院院長，實在不可思議。另有法律學者表示，甫卸任的最高行政法院院長吳明鴻退休前，法界都知道他的職缺有「兩強爭霸」，一位是現任台北高等行政法院院長侯東昇，另一位就是日前勝出的吳東都，吳當時是最高行政法院第1庭庭長，兩方都希望爭取司法院長許宗力的青睞，「戰況相當激烈」。

一位熟悉行政法院系統的學者指出，當時不少法界人士認為，66歲的侯東昇在司法界資歷完整，歷任台北地院、高等法院法官，在行政法院系統則當過北高行、最高行政法院法官或庭長，如果由他先接任最高行政法院院長，4年後再交棒給吳東都，到時吳還有5年任期，應該是較能兼顧司法倫理和經驗傳承的穩健措施。

此外，吳東都曾為最高行政法院最年輕的庭長，當時司法院長許宗力任命他時，曾引起最高行政法院資深法官群起反彈，不少資深法官甚至提早退休抗議，在司法界造成不小風波。因此許多法界人士認為，讓侯東昇接下這任的最高行政法院院長，或許是穩定最高行政法院人事的首選。

有學者懷疑，會不會這個想法連司法院內部也「人同此心、心同此理」，所以在預作《司法周刊》2179期的版面時，才會寫成由侯東昇接任最高行政法院院長，不料最後「豬羊變色」，導致編輯們更改內容時一時疏忽漏了檢視「本期摘要」欄，才會發生這個糗事。

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