61歲的新任最高行政法院院長吳東都，最長可當8年多的院長，創下近年來最年輕終審法院院長記錄，甚至有法界人士預測，明年總統換人、司法正副院長許宗力、蔡烱燉任期屆滿後，吳可能是新任司法院副院長的熱門人選。不過相較於同輩份的審判界人士，吳的行政歷練較少，且行政法院系統的法官人數少、圈子小，一般民眾也較為陌生，為何吳能在同儕中脫穎而出，外界都十分好奇。

前司法院長翁岳生（右）曾獲前總統李登輝（左）頒贈勳章。（圖／報系資料照）

有法界人士指出，吳東都能上位與他的「血統」有不小關係，首先，他具有台大行政法學博士學位，指導教授是台灣行政法學界宗師、前司法院長翁岳生，翁岳生從1972年蔣中正總統時代就當大法官，歷經蔣經國、李登輝、陳水扁等4位總統，李登輝及翁的昔日學生陳水扁，兩位總統都提名任命翁為司法院長，在司法界資歷無人能及。

司法院長許宗力（左站立者）與吳東都（右站立者）同為前司法院長翁岳生門生。（圖／黃威彬攝）

至於現任司法院長許宗力，則在台大早吳東都幾屆畢業、且同為翁門子弟，這點許宗力在10月25日最高行政法院院長交接典禮時就曾公開表態，因此在恩師和學長的加持下，再加上吳自身的努力，想不紅也難。

另外，吳東都的審判生涯還有一個貴人，就是曾任最高行政法院院長的前大法官彭鳳至，當初吳調任最高行政法院辦事時，在彭的大力支持下，才順利成為最高行政法院的實任法官。2008年彭鳳至退休後淡出司法界，這次最高行政法院院長交接典禮也應邀出席，致詞時對吳東都讚譽有加，更顯示彭對吳的欣賞。

至於未來總統大選，不管是賴清德當選、或是藍白合後能脫穎而出，其實對吳東都來說都沒差，如果是賴當選，賴在司法界的重要幕僚首推曾任法務部長的陸委會主委邱太三，台大法律系出身的邱與吳系出同門，也是前司法院長翁岳生的學生。萬一藍白合當選正副總統，就不能忘記彭鳳至的夫婿蘇永欽，是馬英九政府時代的前司法院副院長，一樣對司法界人事案有不小影響力。

不過吳東都的致命傷則是其執拗的個性，以及凡事都要拚輸贏的行事作風。在審判事務上，他面對不同意見常常爭得面紅耳赤，也讓不少司法界人士相當擔心，未來最高行政法院在他的領導下，可能成為一言堂的「首長式」體制。

吳東都在院長交接典禮上宣示要運用職務監督權，落實事後研閱法官裁判書，但不少法官認為吳的說法已嚴重傷害最高行政法院，如果身為終審法院的最高行政法院法官不適任到需要新任院長公開鞭策，顯示從他的恩師翁岳生到師兄許宗力，長達20餘年來推動的司法改革一敗塗地。但如果只是極少數法官審判品質不佳，就不該冒著引起寒蟬效應的風險，一竿子打翻一船人，似乎法官都要採取他的法律見解，職務評定才能過關。

另外，吳東都在交接典禮上還強調「我也許走得快，但我想要和大家一起走，這樣可以走得更穩健、更遠」。也被不少普通法院的法官，認為他太狂妄！雖然也有法官緩頰，認為這是他一貫的風格；有法界人士則想以康有為贈吳佩孚的對聯送給他：「好問則裕、自用則小，雖周公之才美、使驕吝不足觀矣；聞過則喜、見善則拜，若諸葛之公明、能集思庶廣益焉。」

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