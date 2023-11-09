紛擾近半年的「高股息ETF之亂」風波，在11月1日ETF平準金揭露新規上路後，總算平息。CTWANT調查，這場風波起於市場傳出高股息ETF的「配息」來源，有高達96％動用到投資本金「受益平準金」，而引發股民抗議，經金管會出手要求發行商自律提出規範草案，預定年底前出爐。

自首檔ETF「0050」二十年前上市以來，隨業者越來越抓緊投資人喜好，迅速推出各式主題商品，使得ETF市場人氣強強滾，證交所統計，截至9月底，237檔ETF掛牌交易規模已突破3.2兆元，其中「高股息ETF」規模已超越6000億元到新高，可說是股民最青睞的商品。

CTWANT調查，由於「高股息ETF」配息殖利率高而大受股民支持，發行的投信公司也開始將原本的年配的配息制，改為季配，再改為月配，造就「ETF高息套餐組」、「月月配息」的市場話題；依金管會相關規範，高股息ETF的配息來源有三種，成分股股利、資本利得與收益平準金。

就在業者搶推、投資人搶買高股息ETF之際，今年6月掀起「高股息ETF之亂」，市場傳出一檔標榜高息ETF的配息來源，有高達96％來自收益平準金，遭股民議論「形同拿投資人的本金來創造出高配息假象」，而向金管會檢舉，使得證期局正視，收益平準金占本金多少、可動用的比例並無任何規範，要求投信業者討論啟動收益平準金的條件。

今年6月，金管會獲民眾反映高股息ETF的配息來源有高比例來自「收益平準金」，也就是出自投資人的本金，而展開調查。圖為金管會主委黃天牧。（圖／黃鵬杰攝）

至於為何要納入收益平準金就比較好？一名基金經理人向CTWANT記者解釋，「收益平準金」的作用是來平衡當受益人增加、基金規模變大時，不讓先進場的投資人收益受損稀釋而設計的機制。

「例如原本一檔ETF受益人是10萬戶，準備配息的金額有10萬元，平均每戶可配息1萬元，但若受益人增加到20萬戶，每戶配息金額就降為5千元，如果用了平準金，就可以仍維持每戶1萬元的配息。」

隨著投資人蜂擁買入高股息ETF，「業者這幾年來，動用『收益平準金』來達到穩定配息率，確實讓投資人愈加支持高股息ETF」，「到底能用到多少比例的平準金才是合理？可以對照ETF追蹤的指數收益率，若配息率高於指數收益率很多，並動用了高比例的收益平準金，有可能是為了衝高配息率。」

一名業者主管跟CTWANT記者說，「原本許多高股息ETF追蹤的指數，可能只有6％、7％的收益率，但ETF卻可以配到8％、10％配息」，「會有這樣的狀況，即可能係業者動用到基金名稱後面括弧中所說的『配息來源可能來自收益平準金』。」

首檔ETF「0050」上市迄今為20年，圖為2023年ETF財富博覽會。（示意圖／方萬民攝）

風聲鶴唳中，00919群益台灣精選高息ETF在6月配出超過10％年化配息率時，群益投信特別公告配息使用「收益平準金」僅占14％，成為市場上首檔主動公布收益平準金運用狀況的高息ETF基金。

接著，擁有上百萬受益人的00878國泰台灣ESG永續高股息ETF，8月14日公告第三季配息每單位將配發0.35元，由於股利僅占2.86％，引來市場關注，隔天國泰投信主動公告配息來源，強調「收益平準金0％」完全沒有動用到，主要是財產交易97.14％、股利所得2.86％，成為第二檔主動公開收益平準金占比的ETF。

由於「配息來源」未強制公告，為讓投資人有完整訊息，金管會要求業者11月1日起應公開清楚揭露「配息來源」各項目占比；投信投顧公會邀集發行ETF投信公司商議「啟動收益平準金機制」草案，就啟用時間點、使用比例占比等討論出三項重點，已送交金管會審查。證期局副局長黃厚銘11月1日表示，最終結果會在年底前（2023）出爐。

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