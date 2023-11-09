桃園市桃園區龍壽街一處民宅4樓，昨天（8日）晚間7時竄出惡火，屋內住了祖孫4代1家4口，警消獲報趕抵到火勢撲滅僅花8分鐘，但卻在屋內發現1名女焦屍、另1女及8歲男童失去生命跡象，經送醫搶救，僅男童救回送加護病房。

據了解，該戶干姓祖孫4代4人住在老舊公寓，昨晚發生火警時慘行動不便的曾祖母（85歲）不幸被燒成焦屍，領有身障手冊的簡姓外婆（57歲）被發現時，已無呼吸心跳，送醫搶救不治，干姓孫子（8歲）撿回一命，但仍在加護病房與死神拔河，只有負擔家庭重擔外出的干女，幸運逃過死劫，由於現場沒有逃生跡象，詳細起火原因仍待釐清。

桃市消防局第一消防大隊長賴志忠指出，起火戶是一棟4層樓公寓的4樓，昨晚7時28分獲報發生火警，救災人車趕抵現場時，火舌已從4樓陽台不斷竄出，於7時36分，僅花5分鐘就迅速撲滅火勢，燃燒面積約5平方公尺，共出動69名消防員、26輛消防車、5輛救護車到場。

警消趕抵時現場已經竄出火舌。（翻攝畫面）

警消表示，在屋內前側臥室床上發現簡姓外婆，干姓孫子倒臥地上，都被濃煙嗆傷，導致失去生命跡象，隨後，在起火戶的後側臥室床上尋獲干姓曾祖母，但遺體已經嚴重碳化，曾祖母房間已焦黑一片，但未有明顯起火火源，也未有發生爆炸。

賴志忠表示：「我們也覺得很奇怪！」一般火災由小變大，但這次火警接到民眾報案時，火勢已經很大，且3人所待的2間房間都緊鄰前後陽台，卻都沒有逃生跡象，詳細起火原因，仍有待火調人員調查。

當地龍山里里長林曾麗環說，男童外公去世時，曾想幫忙申請低收入戶，但疑因為有房子所以並未通過，對於憾事發生感到遺憾。桃園社會局表示，干家並非服務個案，將和桃園區公所全力提供後續協助。

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