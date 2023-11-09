藝人陳零九近來因代言香港加密貨幣平台JPEX捲入詐欺疑雲，台北地檢署日前已以證人傳喚陳零九作證，陳零九證稱他也是被害人，損失15％資產，訊後請回。北檢依據陳零九及相關被害人的證述，8日指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索，並約談JPEX台灣首席合夥人張東穎及幹部共計4人，檢方訊後認為張東穎及高級講師施瑀2人涉犯《銀行法》涉嫌重大，且有勾串之虞，向台北地院聲請羈押禁見。另台灣JPEX的登記負責人牛耿晟獲請回，業務劉建甫5萬元交保。

香港加密貨幣平台JPEX，日前被香港證監會點名，未獲監管排照，並爆出詐騙案，由於JPEX曾找港星張智霖擔任該公司的香港品牌大使，張智霖因此被港警請去協助調查。港警並逮捕多名大力推廣的香港網紅，據指出，香港至少有1408人受害報案，初步估計損失金額高達10億港元（約新台幣39億元）。

JPEX不但在香港吸金詐騙外，也於今年6月15日在台舉辦發布會，聲稱找來「台灣地區星級代言人陳零九先生」，事後台灣金管會也接獲大批被害人檢舉，金管會將案件移請調查局偵辦，台北市調查處報請北檢檢察官指揮偵辦。

檢調上月傳喚陳零九作證，陳零九證稱，他早在7月底代言合約就結束了，他自己也有投資 該公司、也是受害者，估計他損失資產10％到15％。但不過，據指出，最近有被害人向調查局檢舉，陳零九近日恐遭列被告。

檢調懷疑，JPEX台灣首席合夥人張東穎等人自今年6月間起，涉嫌鼓吹民眾投資虛擬貨幣JTC幣等金融商品，並且以顯不相當的報酬向不特定人招攬投資及收受款項，涉嫌《洗錢防制法》、《銀行法》，昨天展開偵查行動，至於JPEX在台吸金金額、被害人數，仍待進一步調查。