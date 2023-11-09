今天仍是秋老虎的天氣型態，西半部高溫可達32度，明天上午北部高溫仍有30度，下午入秋以來最強一波東北季風南下，北部及東半部轉有局部雨，周六（11日）白天北部剩下23、24度，整天偏涼，下周一（13日）晚上及周二（14日）早晚最冷，低溫降到15度以下。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至明天上午大氣穩定，各地晴時多雲、日夜溫差大，各地氣溫：北部20至33度、中部21至33度、南部21至34度、東部19至30度。

明天上午北部仍有30度高溫，下午起雲量漸增，傍晚鋒面掠過，接著入秋以來最強一波東北季風南下，北部及東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降，周六白天北部剩下23、24度，整天偏涼微冷，中南部氣溫也略降。

吳德榮指出，下周一晚上及周二早晚最冷，台北降至18度左右，全台平地最低溫下探15度以下；北部白天也只有21至23度。

下周三、四（15、16日）東北季風減弱，氣溫短暫回升，東半部仍有局部雨，周四傍晚又有另一波冷空氣南下，不過已屬期末模擬，應持續觀察。