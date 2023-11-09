兩岸說話、用字遣詞因文化不同，而有所差異，大陸一名女子表示，發現台灣人的口頭禪是「蛤」，可用此辨別是否為台灣人，文章引發熱烈討論，不少大陸人猛點頭指「蛤」就是台灣人特有的說話方式，「一開始超不理解，後來覺得很可愛。」

原PO近日於《小紅書》指出，觀察到台灣人普遍說話習慣用「蛤」，她和朋友分享，對方超級認同，直呼「這個『蛤』，可以一秒辨認是不是台灣人。」

貼文引來大陸網友共鳴，「只要是台灣人，不論有沒有聽到對方說話，都先蛤一聲」、「『蛤』這個真的非常有台灣人的特色」、「這個字就很台灣啊」、「最近認識一個台灣朋友，說話真的就是這樣」、「一開始超不理解，後來就覺得台灣人說話好可愛。」

留言中也有不少大陸網友分享自身觀察，「我發現台灣人還喜歡說『用』，有時候我朋友會跟我說『我來用就好』」、「有時候碰一下我女友，她還會說『不要用我啦』。」、「最驚訝的一點是，台灣人說不客氣會用『不會』代替」。