遠東銀2023年前三季合併淨收益98.09億元、年增17.22％，稅前淨利39.18億元、年增達35.05％，稅後淨利34.37億元、年增達37.29％，維持雙位數強勁成長動能、全數改寫同期新高，每股盈餘（EPS）0.84元。

觀察遠東銀前三季淨收益概況，利息淨收益49.89億元、年減5.4％，主因利息成本增加，導致淨利差（NIM）自1.02％降至0.91％、存放利差自1.42％降至1.33％。手續費淨收益約20億元、年減1.3％，主因企金手收年減14.1％，個金手收仍年增3.9％。

不過，遠東銀前三季金融交易收益23.13億元、年增達2.07倍，為帶動整體獲利成長主動能。遠東銀說明，主要受惠信用連結商品收益年增達10.14億元，票債券、股票收益亦分別年增4.21億元及1.17億元。

遠東銀截至9月底資產規模7990億元、年增6.3％，淨值580億元、年增達10.2％，其中以約占3成的金融性資產成長最多，部位以債券為主、規模約2千億元。而打消2筆較大額呆帳及催收見效下，逾放率0.11％、逾放覆蓋率1145％，已大幅好轉並優於同業平均。

至於透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）評價的金融資產損益狀況，遠東銀表示，資產負債表中的其他權益項目去年第三季減損達約20.04億元，至今年第三季底收斂至5.85億元、已回沖達14.19億元。

遠東銀截至9月底放款餘額4640億元、年增0.3％，主要考量市場動向不明朗，對放款品質較審慎控管、收緊海外曝險，特別是中國大陸市場。而房貸仍為整體各類放款重點業務，但因調整因應得宜，規模維持不墜，未受政府打房或公行庫首購優惠等政策衝擊。

遠東銀前10月自結稅後淨利37.41億元、年增達35.98％，已逼近2015年全年39.14億元的最高紀錄，每股盈餘0.92元。展望後市，由於獲利動能維持強勁，遠東銀看好今年獲利有機會挑戰新高紀錄。

遠東銀表示，企金海外聯貸等高利差業務為近年亮點業務，儘管基於風險考量，對中國大陸相關放款趨守，但對其他亞洲區域仍持續布局，包括新加坡分行開辦計畫即將進入送件申請階段，預計2025年底前正式營運，維持積極爭取國際化商機策略不變。

而遠東銀數位金融子品牌Bankee社群銀行營運滿5周年，已成功轉進成長期，存款餘額160億元、年增達1.88倍，占全行存款餘額增至2.4％，且近期甫推出創新信貸商品，朝純網銀方向布局全商品線策略不變。目前帳戶數已突破20萬，對促發正循環成長動能樂觀期待。