《SOGI手機王》根據全台逾300家合作的通訊行在10月期間所提供的手機價格進行統計,整理出iPhone降價排行TOP10,按照價格降幅高低來排名,依次為iPhone 15 Plus 512GB、iPhone 15 Pro Max 256GB、iPhone 15 Pro Max 1TB、iPhone 15 Plus 256GB、iPhone 15 512GB、iPhone 15 Pro Max 512GB、iPhone 13 128GB、iPhone 15 Plus 128GB、iPhone 12 mini 64GB、iPhone 15 256GB。上述iPhone機款在單月內價格下降幅度介於5.2%~10.1%之間。

10月通訊行中降價最多的iPhone機型是iPhone 15 Plus 512GB,其單月降價幅度高達10.1%,昨(8)日通訊行最低報價為41,490元(原價43,400元);其次是熱銷機型iPhone 15 Pro Max 256GB,單月降幅為8.5%,昨(8)日通訊行最低報價42,550元(原價44,900 元)。

此外,儘管iPhone 13 128GB和iPhone 12 mini 64GB不屬於最新的機型,但它們也出現在降價排行TOP10。其中,iPhone 12 mini 64GB屬於2020年的機型,目前有少數通訊行刊登報價,顯然正處於產品出清階段;至於iPhone 14系列價格則是相對穩定。

《SOGI手機王》網站總編輯張利安表示,隨著iPhone 15系列上市超過一個月,多數機型現在不再缺貨,且價格出現明顯的下滑,有些機型單月降價幅度甚至高達10%以上。這種現象與新機上市初期通訊行刊登的報價高於建議售價有關,不過隨著供貨穩定,目前已經不再出現這種情況,這意味著消費者現在可以在通訊行買到比蘋果官網售價更低的iPhone 15系列。