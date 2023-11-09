旅天下分析，10月營收創高主要受惠3因素帶動，除了受惠中秋、國慶連假需求推升，公司積極擴展產品、通路雙軸加盟平台版圖，至今全台已有48家通路加盟門市。而公司深耕日本產品線，其中賞楓商品市場持續暢旺，獨包函館與花卷機位，賞楓團已售出達97％。

此外，為強化長線歐洲、亞非產品布局，旅天下積極轉型，除與低成本航空公司合作轉機，更同步擴展與國籍航空、國泰、阿聯酋航空公司等直飛航班，增進旅遊產品深度，提供消費者中高價位產品的多元選擇，亦為營收挹注成長動能。

展望後市，旅天下自10月起包括線上旅展、臺中國際旅展及11月ITF台北國際旅展接力登場，加上日本賞楓、滑雪需求強勁，各線跨年團銷售熱度增溫，截至10月底賣況已超越2019年疫前85％，目前長線訂單能見度已到明年第二季，部分清明連假商品已上架。

而旅天下續推直飛日本北海道函館、東北花卷獨家包機，春節進單量已達65％。此外，中國大陸團旅禁令將在明年3月解除，旅天下將陸續上架相關產品、強化深度旅遊，除了旅客詢問度增加，甚至有部分旅客為避免申辦台胞證塞車而提前辦理，明年赴陸旅遊市場看旺。

此外，旅天下轉投資的餐飲事業「金門金牪餐廳」，在10月台北國際牛肉麵節以新作「戰斧牛排家常麵」勇奪鮮食組清燉類銀牌，為此類別唯一金門得獎店家。隨著時節進入秋冬，金牪牛肉麵、牛肉火鍋等商品將強攻鍋物旺季，掌握年末餐飲商機。