美國總統拜登與中國國家主席習近平下週有望在舊金山會面。美國智庫專家張彥預期，台灣將是兩人會談重點，美中緩和緊張關係難有重大突破，但元首保持溝通仍具重要性。

美中尚未宣布「拜習會」成局，但兩國官員近期頻繁往來，外界預期，習近平將在下週於美國舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間與拜登舉行雙邊會談。這將是去年11月兩人在印尼峇里島出席20國集團（G20）峰會期間會談後再次當面對話。

美國外交關係協會（CFR）中國研究資深研究員張彥（Ian Johnson）撰文分析，台灣、打擊類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）、以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）之戰、因應氣候變遷是「拜習會」4大焦點議題。

其中，台灣是張彥眼中最重要的議題。

他寫道，北京將台灣視為中國一部分，反對台灣獨立。習近平將希望拜登重申美國不支持台獨的既定立場，也可能期望拜登表明華府在台灣總統大選中沒有偏好的陣營。對中國立場較柔和的國民黨如勝選，北京將達到目標。

此外，美方可能希望中國承諾管制製造芬太尼的化學原料，展現拜登政府外交政策不只著眼菁英，也照顧到老百姓。以哈戰爭方面，由於中國想保持中立，這項議題可能邊緣化。相較之下，美中是全球兩大溫室氣體排放國，可能聲明共同因應氣候變遷。

不過，曾以記者身分派駐中國多年的張彥表示，不要期待這次美中元首會晤能有重大突破。

他說，外國政要會見中國領導人後帶回大批商業協議等成果的日子已不復返。這並非壞事，畢竟那些會談向來空洞，許多投資意向書常不了了之，中國有時對外承諾市場准入卻食言。儘管排斥「空談」很容易，但政府高層保持溝通管道暢通也很重要。

美中近年在軍事、科技等領域激烈競爭，雙邊關係在建交40多年來谷底徘徊。今年2月，美軍擊落一枚飛越北美的中國偵察氣球，兩國緊張加劇，高層溝通停擺多時才重上軌道。

張彥分析，習近平與拜登時隔一年再次會面各有內部理由。

中國經濟成長趨緩，青年失業率居高不下，去年多地爆發罕見的大規模示威。即使示威短暫、沒有蔓延，仍顯示老百姓對收入、物價及房價高漲等民生議題深感憂慮。海內外普遍認為，習近平揚棄前幾任領導人奉行的「改革開放」政策，中國逐漸內縮。

張彥說，習近平在此背景下與拜登會面，可展現他能處理好中美關係，同時緩和內部對中國逐漸走向戰爭的憂慮。

至於拜登，張彥說，外交議題通常不是美國總統連任勝敗關鍵，但拜登自詡為外交政策專家，在美軍撤出阿富汗、俄烏戰爭未平、以哈近期開戰後面臨考驗。對拜登而言，避免大選年面對新衝突很重要，包括防止美中因台灣擦槍走火。（編輯：陳承功）1121109