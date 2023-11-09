女星謝忻前陣子赴德國旅居，熱愛運動的她還參加了柏林馬拉松，以5小時18分完賽，獲得不少粉絲的肯定。最近謝忻回台工作，豈料在錄完影出電視台後，差點被汽車撞上，她氣到拍攝短片揭露事發過程，喊話駕駛：「有本事邊開車邊拿手機，就要有本事控制方向盤」

謝忻透露在電視台錄完影後，差點被一台自小客車給撞，謝忻直批當時雙方只差一個巴掌的距離，痛罵該駕駛「直接轉彎因為在用手機，你真的很糟糕」，並氣到念出車牌號碼，喊話：「有本事邊開車邊拿手機，就要有本事控制方向盤」。

謝忻氣到發文控訴駕駛。(圖/謝忻 IG)

事實上，謝忻曾於2002年8月發生車禍事故，當時她準備前往台北內湖瑞光路錄影，為了趕梳化，原本打算先將車停在電視台大樓下，再請經紀人協助停車，怎料卻不慎撞上媒體採訪車，所幸只是小擦撞，沒有造成人員受傷，她趕緊道歉也忍不住自嘲，「對不起我是馬路三寶」。

謝忻歷盡不倫風波，逐漸走出低潮，將重心擺在事業上，卻於今年8月宣布與經紀人結束合作關係，她表示長年簽在大型經紀公司下，有固定的主持工作和穩定收入，後來和獨立經紀人合作，每個工作都由經紀人去談，後來她開始學習處理記帳等事宜，並主動尋求廠商合作機會，坦言：「從現在開始努力為自己而活。可能有些孤單，有時會很無助，但至少很自在，要有很大的勇氣，但我的勇氣很多。」