佑全公司主係從事連鎖藥妝及藥局之經營，董事長為鄭振文，推薦證券商係台新證券及華南永昌證券，申請時資本額4億元，佑全公司111年度營業收入為33億273萬2000元，稅後淨利為100,054千元，每股盈餘為2.4元，112年前3季營業收入為23億1069萬2000元，稅後淨利為891萬4000元，每股盈餘為0.21元。
《櫃買市場》佑全上櫃案 審議通過
櫃檯買賣中心審議通過佑全公司(6929)上櫃案。
櫃檯買賣中心審議通過佑全公司(6929)上櫃案。
佑全公司主係從事連鎖藥妝及藥局之經營，董事長為鄭振文，推薦證券商係台新證券及華南永昌證券，申請時資本額4億元，佑全公司111年度營業收入為33億273萬2000元，稅後淨利為100,054千元，每股盈餘為2.4元，112年前3季營業收入為23億1069萬2000元，稅後淨利為891萬4000元，每股盈餘為0.21元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。