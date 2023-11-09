佑全公司主係從事連鎖藥妝及藥局之經營，董事長為鄭振文，推薦證券商係台新證券及華南永昌證券，申請時資本額4億元，佑全公司111年度營業收入為33億273萬2000元，稅後淨利為100,054千元，每股盈餘為2.4元，112年前3季營業收入為23億1069萬2000元，稅後淨利為891萬4000元，每股盈餘為0.21元。