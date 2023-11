尚凡董事長張家銘表示,從人才、健康到環境,永續發展一向是尚凡重視的企業願景,在13年前,看到《改變世界的六度C》這本書,了解氣候變遷對地球的影響之大,深知森林與氣候變遷有著重要關聯,更相信永續不該只是口號。『KOFO』的誕生,是體現我們的想法,期望鼓勵消費者一同 「Stay Focused, then Save the Earth.」靠專注救地球。

他指出,綠色專注App『KOFO』是一款下載就為用戶在地球上真正種一棵樹的科技工具類App,攜手全球非營利組織如Eden Reforestation Projects、Trees for the Future、Plant For the Planet to plant trees、Carbon positive Australia、One Tree Planted等種樹單位,以及澳洲無尾熊保育單位Koala conservation Australia。尚凡前3季累計配息超過8元,張家銘指出,自己配了很多股息都去種樹,但一個人力量有限,希望邀請消費者一起種植樹木,實踐森林復育。

這款APP開發兩個月,一個禮拜前開放開始下載,各種語言都有,下載一次120元台幣,目標5000萬下載量,尚凡及子公司有千萬會員,會從會員開始推動。『KOFO』在App上市前,已先為地球種下超過30,000棵樹,希望正式宣布後,能持續朝10年種下千萬棵樹的目標前進。張家銘也表示,APP對尚凡營收會增加,但扣除成本後等於幾乎都捐贈出去種樹,對獲利不會增加。

昨日『KOFO』上市記者會,更邀請澳洲猛男消防隊和澳大利亞昆士蘭州駐台代表站台,呼籲大家一同種樹愛地球。未來,尚凡更放眼瀕臨絕種的野生動物保育,期望能夠在動植物的生態多樣性,付出更多力量,促進全球生態環境的永續發展。