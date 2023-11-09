尚凡董事長張家銘表示，從人才、健康到環境，永續發展一向是尚凡重視的企業願景，在13年前，看到《改變世界的六度C》這本書，了解氣候變遷對地球的影響之大，深知森林與氣候變遷有著重要關聯，更相信永續不該只是口號。『KOFO』的誕生，是體現我們的想法，期望鼓勵消費者一同 「Stay Focused, then Save the Earth.」靠專注救地球。

他指出，綠色專注App『KOFO』是一款下載就為用戶在地球上真正種一棵樹的科技工具類App，攜手全球非營利組織如Eden Reforestation Projects、Trees for the Future、Plant For the Planet to plant trees、Carbon positive Australia、One Tree Planted等種樹單位，以及澳洲無尾熊保育單位Koala conservation Australia。尚凡前3季累計配息超過8元，張家銘指出，自己配了很多股息都去種樹，但一個人力量有限，希望邀請消費者一起種植樹木，實踐森林復育。

這款APP開發兩個月，一個禮拜前開放開始下載，各種語言都有，下載一次120元台幣，目標5000萬下載量，尚凡及子公司有千萬會員，會從會員開始推動。『KOFO』在App上市前，已先為地球種下超過30,000棵樹，希望正式宣布後，能持續朝10年種下千萬棵樹的目標前進。張家銘也表示，APP對尚凡營收會增加，但扣除成本後等於幾乎都捐贈出去種樹，對獲利不會增加。

昨日『KOFO』上市記者會，更邀請澳洲猛男消防隊和澳大利亞昆士蘭州駐台代表站台，呼籲大家一同種樹愛地球。未來，尚凡更放眼瀕臨絕種的野生動物保育，期望能夠在動植物的生態多樣性，付出更多力量，促進全球生態環境的永續發展。