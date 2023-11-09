勤誠表示，前三季主要受景氣復甦放緩及終端客戶庫存調整期間影響，營收成長幅度相對有限。惟高階專案訂單自於第二季開始陸續出貨、第三季持續放量，搭配公司優化營運及精實管理成果初顯，有效帶動整體毛利穩步回升。

以產品組合來看，第三季伺服器／存儲機殼產品佔整體營收比重99％，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收之終端客戶為大型資料中心。以出貨區域來分，美國市場佔36％，中國市場佔31％，歐洲地區佔10%，其它地區佔23%。